專業無線通訊模組設計廠正基科技（6546）今年營運受到網通產業去化庫存影響，前三季業績表現低於去年同期，但該公司今年積極強化產品線布局，特別針對車用、醫療及工控三大領域進行開拓，市場預期正基2024年營運可望回升。

正基今年在網通產業市況趨緩下，積極拓展產品線布局，主要鎖定車用、醫療、工控等非消費性市場，包括於車用業務上針對智能座艙、充電樁、駕駛監控系統相關應用，投入資源研發新產品，以及在醫療應用開發血糖機、X光照射機等無線傳輸模組，有助於提高正基競爭力及市占率，並創造整體營運正面效果挹注。

對於明年營運展望，正基審慎樂觀看待公司整體營運穩健。

觀察全球市場庫存去化近尾聲，目前主要客戶訂單皆反映市場實際需求，正基表示，在車用、醫療等利基型非消費性電子的布局成效將逐步展開。

包括來自歐美客戶電動車充電樁Wi-Fi模組已於今年第三季量產出貨，導入智慧座艙的Wi-Fi模組及行車紀錄器等新產品，也有多個專案可望在今年底前陸續量產，正基看好隨著非消費性電子占比增加，產品銷售組合優化，有助奠定長期穩健訂單動能。

此外，正基持續提升並優化接單結構，將致力提升毛利率設定為營運核心，並看好Wi-Fi 7網通規格相關產品，將在近兩年逐步導入市場、Matter標準成為驅動下一波物聯網成長的重要推力，正基旗下自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品提供之無線網通模組硬體標準化、軟體客製化的高度競爭實力，隨著客戶應用需求提升，該無線網通模組將有更好業務接單條件，奠定營運長期穩健動能。