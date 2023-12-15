廣明（6188）旗下協作型機器人公司達明（4585），規畫2024年推可負載達30公斤的機器人手臂新品，並將AI人工智慧技術融入產品，希望明年業績可重返成長軌道。
達明主要產品為協作型機器人，該公司產品特色為具備攝影鏡頭的功能，可用視覺來辨識物件，達到協作和操作的目的。達明近年已推出可負載25公斤的協作型機器人，預計2024年將推出可負載30公斤的協作型機器人手臂。
達明表示，30公斤的負載重量，已是協作型機器手臂的極限了。未來該產品將應用於半導體廠晶圓盒的搬運，及有堆棧需求的工廠及物流業者。
達明11月營收1.07億元，年減5.73％，累計1～11月營收為11.19億元，年減12.14％。2023上半年稅後純益僅446萬元，較去年同期0.47億元，呈現大幅衰退。2023上半年每股稅後純益0.05元，遠低於去年同期的0.48元。
達明表示，2023年因整體經濟不穩定，影響企業客戶資本支出收斂，因此，年度營收獲利下滑。展望2024年，期望可以回到之前，每年約2~3成的年成長力道。
達明14日與台中高工「臺中智慧製造技術教學中心」，共同發表合作成果。達明結合理論與實務，提供結合AI的機械手臂編程課程，培育智慧製造的科技人才。
臺中高工校長黃維賢表示，達明協作型機器人內建視覺及AI技術，不僅用於課程教學，也應用於全國性競賽。達明機器人與中心合作還包括開發SSD硬碟生產線教學模組，並將TM Image Manager的生產概念融入教學，截至11月底，已有713名學生完成中心的課程，並參加8月舉辦的2023年全國智慧製造應用競賽。
達明機器人獲得國教署支持，在台灣北中南各地的高中職設立了手臂訓練中心，包括南港高工、松山農工、三重高工和高雄高工等，經過達明機器人培訓，將有12組隊伍參加2024年台北國際自動化工業大展的競賽。
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