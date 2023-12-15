愛山林（2540）受惠新青安房貸激勵剛性需求出籠，代銷、自建案屢開紅盤，前11月營收大躍進，本周股價連四漲，日KD及周KD呈黃金交叉向上，14日價量齊揚，收高在90.4元、上漲4.36％，突破周線及月線，成交量達1,825張，其中外資就敲進855張。

入列MSCI全球小型指數台股成份股，前三季EPS達1.88元，賺贏去年全年的1.67元；前11月營收70.61億元，年增近8成。手握代銷案量2,000多億元，板橋江翠自建案「帝景3號」遞延到明年完工交屋，貢獻2024年業績。

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