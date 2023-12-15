百達-KY（2236）受惠車用訂單增溫，沖壓設備亦獲散熱大廠青睞，14日股價轉強，午盤後一路走揚，終場收78.8元，漲幅6.63％，成交量增至1,550張，重新收復短中長期均線，日KD則呈現黃金交叉後上揚趨勢。
百達今年以來各業務齊步走揚，除比亞迪訂單逐步增量，今年更有沖壓設備獲散熱模組大廠訂單，並已陸續出貨，公司布局服務型機器人亦有斬獲、新單估可在年底前出貨，今年營收將創2019年以來高。法人看好，明年營收獲利皆可望較今年提升。
百達-KY（2236）受惠車用訂單增溫，沖壓設備亦獲散熱大廠青睞，14日股價轉強，午盤後一路走揚，終場收78.8元，漲幅6.63％，成交量增至1,550張，重新收復短中長期均線，日KD則呈現黃金交叉後上揚趨勢。
百達今年以來各業務齊步走揚，除比亞迪訂單逐步增量，今年更有沖壓設備獲散熱模組大廠訂單，並已陸續出貨，公司布局服務型機器人亦有斬獲、新單估可在年底前出貨，今年營收將創2019年以來高。法人看好，明年營收獲利皆可望較今年提升。
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