受營收、合併營業淨利雙減的影響，台灣百和（9938）自結前11月稅後純益5.89億元、年減60.6％，EPS為1.98元，遠低於去年同期的5.01元；百和-KY前11月稅後純損5.09億元、每股純損1.54元，較去年同期由盈轉虧。

台灣百和自結11月營收10.77億元、年增4.4％，終結前十月營收衰退的走勢；單月稅後純益3,643萬元，EPS為0.13元。

百和-KY自結11月合併營收4.74億元，年增3.36％，也終結自今年3月以來月營收衰退的走勢，但11月稅後純損2,712萬元，每股純損0.08元。

台灣百和今年前11月產品類別占比（含房地產收入）分別為織帶鞋帶48.6％、黏扣帶13.7％、鬆緊帶13.6％、針織經編緹花13.3％、射出帶7.3％、其他3.3％，及房地產0.2％。若含房地產收入，台灣百和今年前11月各區域營收占比，分別為百和-KY占42％、越南百和29％、台灣百和17％、印尼百和9％、北美百和3％。