潤泰新（9945）11月獲選為國家住都中心主辦的台北市「長安段公辦都更案」最優申請人，14日正式簽約。潤泰新總經理李志宏表示，現址「安東新城」將都更改建為地上24樓、地下3層的住商大樓，投資金額約46億元，預計規劃20～40坪2～3房的產品，2030年底完工。市場人士推估，未來可售金額上看150億元。
潤泰集團對於市民大道向來情有獨鍾，繼完成「潤泰集團總部大樓」、「松山車站BOT」、「松山車站代官山」、「南港車站大樓BOT」、「南港玉成辦公」、「南港之星」、「潤泰敦峰」七筆開發案之後，14日潤泰新再簽下住都中心的「長安段」案，總計潤泰集團共斥資850億元，興建28萬坪的8棟大樓，布局軌道經濟積極度傲視業界。
住都中心表示，「長安段公辦都更案」是住都中心推動的第12個公辦都更案，位於中山區市民大道三段與建國北路交叉口東側街廓，基地面積1,362.46坪，原本有私有產權人數達95位，歷經三年整合，終於取得9成以上地主的信任，希望透過公辦都更為「安東新城」創造安心安全的環境。
潤泰創新協理楊璦禎示示，潤泰新將興建23樓SRC大樓約10,359坪樓地板面積，總銷售坪數8,557坪，包括住宅232戶、店面5戶。
潤泰新在市民大道打造完成的「潤泰敦峰」，成交單價已衝破每坪200萬元的價位，市場人士推估，潤泰長安段案可銷售金額將上看120億～150億元。
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