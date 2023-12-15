【時報記者林資傑台北報導】臺企銀(2834)2023年獲利表現持續亮眼，為感謝員工付出，董事會通過全面調薪4％，並調高員工伙食津貼至3000元，於2024年1月1日生效。2024年加計考核晉級及升等，員工平均加薪幅度將逾7.5％。
臺企銀表示，為適度反映物價變動，減輕員工負擔，將原本2400元伙食津貼拉高至3000元，換算每位員工每月多600元伙食費、一年即增加7200元，且免列入薪資所得額度，受惠員工超過5400名。
此外，為增進員工福利並響應政府生育政策，臺企銀今年已將生育補助金額加碼逾4倍，第一胎由1萬增加至4萬、第二胎7.5萬、第三胎10.5萬、第四胎15.5萬，鼓勵同仁多多增產。
臺企銀自5月起提高補助金額，截至11月底已有百名「好孕」同仁領取，第一、二、三胎領取率分別約68.62％、26.48％、4.9％，其中有5名同仁獲得第三胎補助。臺企銀表示，將視經營狀況調高生育補助金額，以提高同仁福利響應政府政策。
臺企銀守護員工，希望員工安心走入婚姻、幸福成家，給予多項優於法令的勞動條件，將婚假10天增至14天，且有全薪安胎假7天、病假30天及生理假薪資照給等。
另外，臺企銀員工持股信託自2019年3月開辦後獲利良好，入會率持續上升，展現員工向心力，截至11月底整體入會率高達97.45％，且已連10年入選證交所「臺灣高薪100指數」，顯現打造幸福職場、持續為員工提升福利表現獲外界肯定。
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