14日台股成交量前十大

14日台股大漲184.18點，收在17,653.11點，再創今年新高，成交量也放大到3,831億元，觀察14日台股成交量前十名中就有六檔是ETF，其中以即將高配息題材的ETF最熱門，連續四個交易日登上台股交易量冠軍，14日再爆天量逾20萬張，可見高股息ETF基金的吸金魅力。

統計成交量前十大個股，即將在12月配息的群益台灣精選高息ETF，因年化配息率連續三季衝破10％，刷新台股ETF配息紀錄，配息前吸引投資人瘋搶，統計12月以來每天都近10萬張的交易量，日均量也高達14萬多張，11日以來更是連四天都是台股最大交易量個股，搶在除息最後買進日12月15日前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

熱門ETF基金已逐漸躍升台股交易量大的排行榜之列，除了群益台灣精選高息、復華台灣科技優息兩檔高股息ETF基金，流動性佳的元大台灣反1、元大美債正2以及國泰20年美債等ETF基金，都擠進台股成交量前十大之列。

法人表示，在聯準會釋出升息循環即將結束的訊息，市場預期明年聯準會可能開始降息，美債殖利率下滑，有利於股市的表現，預期仍有機會挑戰18,000點。雖然對於台股長線多頭看法不變，不過股市漲多後須提防修正，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

尤其聯準會最新會議中，首度明確表示升息行動已經結束，且釋出明年計畫會有三次降息，態度明確帶動美股應聲大漲，台股同表慶賀，指數衝向17,653.11點寫下今年指數新高，而高股息ETF股價連日上揚，股價紛紛迎來新高，即便站在高檔，外界仍可樂觀期待行情再延續，預期將帶動台股ETF買氣再衝高。