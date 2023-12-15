桃園購物商場2023年業績大豐收，大江、台茂在前兩年改裝效益、疫後回歸實體消費帶動下，營收雙創新高，大江購物中心今年估飆破61億元，明年改裝一樓時尚混搭年輕化，目標上看64億元；台茂今年業績已逾70億元，預計明年改裝地下一、二樓，2025年營收喊雙位數成長。
台茂觀察，2023年對全台百貨零售商場來說都是正向表現，台茂在疫情期間2021、2022年積極改裝，2023年收割改裝效益，全年營收已超越70億元，明年還將改裝地下一、二樓，改裝面積達1,500至2,000坪，改裝效益預估會在2025年顯現。
大江近兩年品牌調整策略奏效下，今年業績有望突破61億元，預計明年啟動為期半年的商場改造計畫，一樓規劃以悠閒、社交為核心概念打造遊逛街區，集結輕奢品牌、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，期待明年營收挑戰64億元新高。
大江分析，今年整體業績成長動能主要來自全館近40家的品牌調整效益，包括鎮金店、三星全品旗艦館、Chicco新型態品牌旗艦店等都為館內挹注人潮與錢潮，明年一樓改裝規模超過500坪，除了歐系二大快時尚品牌ZARA、H&M繼續坐鎮，遊逛街區涵蓋時尚輕奢精品珠寶，並混搭台灣潮流配件品牌，預估改裝後年度業績有望成長10％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：