桃園購物商場2023年業績大豐收，大江、台茂在前兩年改裝效益、疫後回歸實體消費帶動下，營收雙創新高，大江購物中心今年估飆破61億元，明年改裝一樓時尚混搭年輕化，目標上看64億元；台茂今年業績已逾70億元，預計明年改裝地下一、二樓，2025年營收喊雙位數成長。

台茂觀察，2023年對全台百貨零售商場來說都是正向表現，台茂在疫情期間2021、2022年積極改裝，2023年收割改裝效益，全年營收已超越70億元，明年還將改裝地下一、二樓，改裝面積達1,500至2,000坪，改裝效益預估會在2025年顯現。

大江近兩年品牌調整策略奏效下，今年業績有望突破61億元，預計明年啟動為期半年的商場改造計畫，一樓規劃以悠閒、社交為核心概念打造遊逛街區，集結輕奢品牌、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，期待明年營收挑戰64億元新高。

大江分析，今年整體業績成長動能主要來自全館近40家的品牌調整效益，包括鎮金店、三星全品旗艦館、Chicco新型態品牌旗艦店等都為館內挹注人潮與錢潮，明年一樓改裝規模超過500坪，除了歐系二大快時尚品牌ZARA、H&M繼續坐鎮，遊逛街區涵蓋時尚輕奢精品珠寶，並混搭台灣潮流配件品牌，預估改裝後年度業績有望成長10％。