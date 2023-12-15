受惠季底、年底出貨效應，空運運費維持高檔、海運運價15日漲價成功，航運業可望賺一波！貨代業者中菲行14日法說會表示，自7月起亞洲-美國線空運就沒有淡季，隨電商貨量出籠，近期AI相關產品出貨增溫，目前飛美西、美東每公斤運費分別達新台幣260、270元，包機行情一趟上看90萬美元。
中菲行總經理邱鈞榮看好，明年美國線將延續「無淡季」的好光景。隨半導體、電子業與其他雜貨終端庫存消化近尾聲，將開始恢復正常出貨，市場貨量會有增長，加上電商蓬勃、AI相關商品出貨看增，在需求旺、供給成長有限下，運費可望維持高檔。
兩大國籍航空業者華航、長榮航，明年2至4月分別將新增三架與一架777貨機，總計每月可增加47～50班次長程線艙位，約當增加4,500噸運輸能量，可望緩解亞洲到美國艙位供給緊張狀態。粗估，目前航空貨運約三、四成為電商貨。
在貨櫃海運部分，中菲行、捷迅等貨代業者表示，最近亞洲-美國、歐洲線陸續傳出滿艙，航商趁勢喊漲運價成功，15日起美西線每40呎櫃運價上漲約400美元至1,800～2,000美元，美東線每40呎櫃運價上漲約600美元至2,900～3,000美元，歐洲線每40呎櫃運價上漲約400美元至1,800～2,000美元。
中菲行副總經理林永川預估，明年海運貨量可望增加，但運價走勢要看航商整體控艙狀況；隨著農曆年逼近，年前傳統上會有一波出貨旺季，有助支撐運價。且隨著各項營運成本提高，但運價相對低迷，航商會把握時機努力提高運價及各種附加費用。
除了季底、年底出貨效應，疊加中國年出貨效應，據了解已有多家航商計畫1月1日起運價再漲一波。歐盟碳排放交易體系（ETS）明年元旦上路，航商已陸續通知客戶歐盟碳稅附加費徵收辦法，包括長榮海運每20呎櫃收27歐元，陽明海運每20呎櫃收24歐元等，均有助運費提價。
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