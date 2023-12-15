據各金控自結前11月獲利顯示，富邦產險及兆豐產險前11月累積虧損分別為21億元及16億元左右，這兩家產險應是今年至今唯二虧損的本國產險公司。

另外還有一家外商產險出現虧損，其他產險公司在9月時都已轉虧為盈。

儘管富邦產今年持續理賠防疫保單，11月還在理賠千件防疫保單，11月單月防疫保單理賠金額為3,340萬元，但自從3月起，月月都有獲利，11月因新台幣升值，產生匯損，使11月稅後盈餘1.03億元，是3月以來單月最低，前11月累積虧損已經縮小到21.33億元。

兆豐產今年來每月幾呈虧損，11月單月理賠防疫保單420件，理賠1,300多萬元，11月稅後虧損500萬元，前11月累積虧損為15.26億元。兆豐金控為充實兆豐保險的營運資金暨強化財務結構，正辦理3.5億股現金增資。兆豐產表示，預計2024年1月底前可完成募集，惟兆豐金增資款項入那一帳目前尚未確定。

其他金控產險的國泰產以及華南產，前11月累積盈餘已經來到13.2億元、8.1億元。即使國泰產險和中信產險在防疫保單理賠中也受了「重傷」，但兩家產險公司在今年上半年都已轉虧為盈，中信產前九月稅後盈餘已來到0.59億元。