【時報-台北電】個股重大訊息：

1.威剛（3260）：DRAM和NAND現貨價及合約價同步走揚，威剛受惠低庫存及客戶需求回升，自結獲利繳出亮眼成績單。威剛連續三個月自結每股稅前盈餘皆逾1元，2023年累計前11月每股稅前盈餘已達6.41元。

2.楠梓電（2316）：14日表示，隨著庫存去化、今年度比較基期較低，2024年將重返成長，目前樣品單已經陸續湧入，預期營運本季觸底，明年度訂單可望逐季回流，公司看明年度成長3成起跳，車用、消費性電子為主要成長動能。

3.永冠-KY（1589）：11月出貨1.5萬多噸優於預期，12月出貨目標1.4萬噸以上，全年出貨目標17萬噸可望超前達陣。因應明年風電需求增加、價格卻下跌的趨勢，永冠表態將爭取高價格及高毛利產業機械及注塑機鑄件訂單；明年台中港、泰國兩新廠陸續投產，法人看好產能提升下，永冠營運可望向上。

4.禾聯碩（5283）：推出全新第二品牌「YAMADA山田家電」，14日舉辦新品發表會。禾聯碩總經理林欽宏表示，將以禾聯碩代理的夏普空調，及目前國產品牌市占第一的自有品牌禾聯空調，加上新推出的山田空調，滿足空調市場高、中、低三端需求，全面拓展市場版圖。

5.正基（6546）：今年營運受到網通產業去化庫存影響，前三季業績表現低於去年同期，但該公司今年積極強化產品線布局，特別針對車用、醫療及工控三大領域進行開拓，市場預期正基2024年營運可望回升。(編輯：柳繼剛)