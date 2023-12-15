王品慶祝集團創立滿30周年，加上集團營收、每股獲利、市值可望成為觀光餐飲股「三冠王」，14日風光包下南港展覽館一館兩個樓層，斥資上億元高規舉辦萬人尾牙慶功，席開1,100桌，並發出歷來最高的千萬元摸彩獎金犒賞員工。王品董事長陳正輝並與同仁分享營運成果，不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金，大幅超越住宿餐飲業平均0.59個月的行情。加上每月的業績獎金，王品門店基層同仁平均能領到3.1個月。有店主管最高領到17.6個月，加計薪資等於年薪近30個月，年薪破200萬元。

為感謝所有王品人一年來的努力，14日王品集團全台門店公休一天，超過萬名同仁共赴尾牙盛會，會場席開1,100桌，外燴廠商內外場共動員520人，為同仁準備豐盛的佳餚。餐會找來金鐘主持人唐從聖、蔡尚樺雙搭檔挑大樑，更請來重量級表演嘉賓，新生代樂團告五人、台客天團玖壹壹，還有金曲樂團蘇打綠及歌后田馥甄壓軸開唱，媲美演唱會高規格演出嗨翻全場，讓同仁們直呼超過癮

王品尾牙最高潮抽獎活動，現場豪發超過三千個獎項，摸彩最大獎為30萬獎金，董事長陳正輝更加碼抽奧地利捷克10日同仁旅遊共10名，摸彩總計達千萬獎金，是集團創立以來最高紀錄。王品今年集團也特別加送每位同仁「王品30」紀念品，內含印有王品30Logo真皮卡夾及客製化500元商品卡一份。2023年尾牙估計花費成本近億元。

王品同仁最期待的國外員工旅遊行程也在尾牙揭曉，共有韓國首爾、越南峴港、日本北海道5日遊、奧捷10日遊等行程，搭配同仁補助19,000元，韓國首爾5日遊全程免費，並安排米其林推薦餐廳、當紅韓式燒肉等特色餐食，暢遊愛寶樂園及台灣人最愛的明洞商圈，讓同仁出國好好放鬆充電。