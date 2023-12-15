神基投控（3005）在強固型電腦業務穩健接單挹注下，營運逐季走升，第三季營收、獲利寫下單季次高，推升前三季獲利28.88億元，每股稅後純益（EPS）4.76元，已超過去年全年；受惠基本面利多，神基14日開高走高，股價一度攻上116.5元創波段新高，尾盤收漲6.13％，連收4日紅K。
神基受惠自俄烏戰爭以來，全球政府加碼軍規產品採購，加上交通、影像、公共事業領域需求上升，且過往第四季為強固型電腦標案出貨旺季，預估今、明年強固型電腦業務分別成長17％、14％；且今年強固型電腦占營收比重將突破5成，明年比重持續上升。
另神基看好旗下複合材料機構件業務步出谷底、汽車機構件持續回溫，近日投資1,200萬美元，泰國設立子公司、為未來擴產預做準備。
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