權值龍頭台積電（2330）14日除息3元，開盤就強勢填息，終場大漲8元以582元作收，單日市值增加逾2,000億元，總市值也回升到15兆元之上。
過去台積電季配息，累積已有18次的除息紀錄，共13次當日就填息，14日開盤後強勢填息，收漲1.39％，連收2日紅Ｋ；儘管台積電上周公布11月營收2060.26億元，月減15.3、年減7.5％，但仍為同期次高，累計前11月營收1.98兆元，較去年同期2.07兆元減少4.1％，也是同期次高。
台積電先前預期第四季營收將介於188～196億美元，以中位數推算，第四季營收為6,144億元，10、11月合併營收達季營收目標約73％；法人預計順利達成財測目標；展望2024年，台積電對半導體產業透露出樂觀看法，認為明年半導體市場將是健康成長一年。
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