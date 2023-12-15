中磊、瑞昱熱門權證

網通廠中磊（5388）2024年上半年將淡季不淡，網通IC設計瑞昱（2327）在WiFi7及車用業務持續發酵及ASIC的布局，2檔吸引法人布局，14日投信買超中磊666張，連三日買超，投信買超瑞昱2,831張，為連五日買超。

中磊第三季營收156.3億元，季減0.3％，年減14.5％，營收雖然呈現衰退，不過毛利率大幅優於預期，達17.8％，其中約0.8-1％來自於匯率貢獻，毛利率提升歸功於產品組合及原物料跌價，單季每股稅後純益（EPS）為2.51元，創單季歷史新高，累計前三季EPS為6.55元。

中磊11月營收54.8億元，月增10.2％，年減2.5％，預期12月營收將維持月增。毛利率部分由於南亞出貨產品毛利率較低，且第四季無匯率上幫助，毛利率預計較上季微幅下滑，營益率可望維持較高水準，帶動獲利成長。

瑞昱存貨及周轉天數已逐漸降至正常水位，WiFi 6/7滲透率於2024年貢獻營收，PC需求於2024年回溫，鑑於AI PC趨勢有利評價提升，WiFi7及車用業務持續發酵。