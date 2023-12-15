技嘉、奇鋐熱門權證

時序進入歲末倒數，隨著聯準會（Fed）釋出鴿派言論，多方資金點火電子股，市場聚焦2024年產業發展趨勢，AI應用可望進一步擴大，除了AI伺服器外，AI PC需求預料也逐步增加，有利技嘉（2376）、奇鋐（3017）等供應鏈營收表現。

技嘉為AMD MI300A四家合作夥伴中唯一台廠，也是MI300X供應鏈之一，目前AMD的MI300A已進入量產，MI300X則也開始出貨，預期將挹注技嘉營運表現向上。

另在伺服器方面，技嘉近兩年伺服器營收均為200億元左右，營收比重各為 17％、19％。在AI伺服器需求訂單湧入帶動下，預期今年伺服器營收將達3成，目前訂單能見度已至2024年底，預期2024年伺服器營收貢獻約4成左右。

奇鋐11月在AI伺服器需求大增，帶動產品出貨動能大增，單月營收衝上55.88億元，月增1.4％、年增8.7％，再創歷史新高。市場預估，AI應用將迎3～5年高速成長，隨著產能擴增，營運動能向上可期。

NVIDIA H100／B100將陸續放量，加上CSP業者及中國業者陸續推自研晶片（ASIC／GPU），加速3DVC採用率。本土投顧法人指出，Google、MSFT等業者ASIC熱設計功耗較高，需搭載散熱功能較佳的3DVC、奇鋐除NVIDIA外，與發展自研晶片的美、中系CSP廠有合作，估明年伺服器訂單約一半為AI伺服器，全球3DVC需求量達500～600萬個，奇鋐市占率4成，且毛利率優於公司平均，將帶動產品組合轉佳。