費城半導體指數涵蓋全球半導體產業上中下游龍頭企業，被視為半導體景氣風向儀，根據ICB行業分類標準篩選成份股，涵蓋半導體設計、配銷、製造或銷售公司，且於美國主要交易所上市之普通股及ADR等。指數成份股包含美股市值最高之30檔半導體公司，市值1億美元以上，且過去半年每月成交量150萬股以上者。
該指數採市值加權計算，市值前五大成份股各檔權重上限為8％，其餘成份股權重上限為4％，每年9月進行成份股定期審核，以2023年11月30日來看，費城半導體指數前五大成份股包括英特爾（Intel）10.02％、超微（AMD）9.03％、博通（Broadcom）7.90％、輝達（Nvidia）7.46％及德儀（Texas Instruments）7.16％等公司，另台積電ADR占指數權重約4.10％，排名第九。
臺灣期貨交易所費城半導體期貨採小型契約規模設計，契約乘數為每點新臺幣80元，契約規模約新臺幣30萬元，原始保證金約為契約規模的9％。另為便利交易人跨商品交易，契約規格原則同期交所美國那斯達克100期貨、道瓊期貨及標普500期貨，例如皆以新臺幣計價、日夜盤皆可交易、最後交易日為到期月份第三個星期五、最後結算價為最後交易日標的指數特別開盤價格（SOQ）、採三階段漲跌幅度限制（±7％、±13％、±20％）。
交易人除可藉由期交所費城半導體期貨洞察半導體景氣脈動，亦可搭配上述期交所美股指數期貨進行交易，掌握美股輪動交易機會。此外，期交所為美國境外唯一完整掛牌四大美股指數期貨之交易所，標的指數涵蓋美股最知名及最具代表性之股價指數，分別代表美國不同層面之經濟和產業，交易人可依題材變化進行操作。四檔美股指數期貨以新臺幣計價、收取新臺幣保證金，投資人無須換匯及額外承擔匯率變動之風險，透過熟悉的台灣期貨市場交易平台參與美股市場，另投資大眾亦可搭配證券市場之相關美股ETF期貨進行避險操作，抑或是替代相關美股投資，使資金運用更有效率。
四大美股指數期貨特色如下：一、費城半導體期貨表彰美國半導體類股表現，指數成份股為30檔於美國主要交易所上市之半導體公司。二、那斯達克100期貨表彰美國科技類股表現，指數成份股包含科技與網路等領域。三、道瓊期貨表彰美國大型藍籌股表現，指數成份股包括醫療、資訊、工業、金融、非核心消費等。四、標普500期貨因涵蓋產業與成份股最廣泛，表彰美國股市整體表現，指數成份股包含科技、醫療及金融等領域。
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