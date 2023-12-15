台北富邦銀行致力高齡金融友善，今年擴大與弘道基金會合作，攜手強化高齡金融剝削防範及老後資產保護金融教育，預計12月15日、22日、29日由北富銀信託專家陳秋蘭資深協理於「一起道老」Podcast分享樂齡族必知信託、如何規劃好的安養信託、如何運用保險金信託，透過淺白易懂的解說協助高齡長者認識信託，靈活使用此工具保障老後生活，以落實普惠金融，共創高齡友善社會。

2025年台灣將迎來超高齡社會，北富銀本著金融專業超前佈建高齡友善環境，設計安養信託、保單活化等符合高齡需求的商品，積極串聯各界資源引領大眾重視高齡議題。連二年贊助「銀響力新聞獎」，並與弘道基金會合力進行「樂齡金安心─經濟安全未來趨勢」調查，作為規劃高齡友善政策及服務的參考。從分行服務、金融教育、友善DNA著手，並藉助弘道基金會長年關注高齡需求、與長者互動的經驗，打造貼合高齡所需的金融環境與服務。

北富銀表示，全台分行設有「樂齡專櫃」，備有老花眼鏡、業務溝通圖卡等輔具，並應用「存款開戶流程易讀版」以較大文字、更多圖示說明開戶申辦流程，減輕高齡閱讀與理解障礙；分行亦搭配「高齡評量表」強化行員友善意識，並依「失智友善服務指引」正確服務失智長者。

北富銀積極跨界合作，與馬偕紀念醫院、弘道基金會開發「富足人生」桌遊，透過遊戲介紹金融知識、認識金融剝削及常見詐騙，今年與弘道基金會舉辦35場分行及社區桌遊活動，協力放送Podcast節目，達到普及高齡金融教育的目的。

北富銀同步建立內部友善DNA，舉辦與聽損長者溝通、服務失智長者等主題的教育訓練及多場「彭祖仿老體驗」。未來將持續發揮本業所長串聯各界力量，一起為高齡長者打造友善金融環境與服務，實踐聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉、SDG 4優質教育、SDG 10減少不平等。