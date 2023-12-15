永豐金控創新金融服務、人才培育及資訊安全再度獲得外界高度肯定，永豐金控指出，近日連續拿下國際媒體《國際商業雜誌》、《世界商業展望》、《Finance Derivative》共九項大獎，包含卓越企業獎、最佳數位人才培育獎、資訊安全領袖獎、資訊安全卓越獎、臺灣最佳數位銀行、臺灣最佳創新數位銀行、臺灣最佳數位金融體驗獎、臺灣最佳金融服務創新獎、臺灣最具創新性數位交易平台等。
永豐金控指出，營運績效表現亮眼，獲利屢創新高，在策略管理、數位創新、綠色金融、永續發展、數位人才與文化形塑等，展現企業共好的願力與高度，獲得《國際商業雜誌》「卓越企業獎」。在AI與數位浪潮下，人力資源處以「文化重塑、數位賦能」為軸心，對內設計多元課程，對外透過產學合作，招募「人工智慧儲備科學家」，積極扶植優秀人才，為產業挹注新生力量，獲「最佳數位人才培育獎」。
資訊安全方面，依循金管會「金融資安行動方案」2.0擬定策略，採多層次縱深防禦機制，強化資安韌性，建立威脅鑑識軟體、導入網路智慧偵測系統，以期在最短時間發現異常，減少駭客事件的衝擊與損失，守護客戶的個資安全，榮獲《國際商業雜誌》「資訊安全領袖獎」及《世界商業展望》「資訊安全卓越獎」。
永豐銀行致力於數位金融的創新研發與應用，以「DAWHO & DAWHO TOU comprehensive financial management of digital account & DACARD APP」專案，接連獲得《國際商業雜誌》與《世界商業展望》「臺灣最佳數位銀行」、「臺灣最佳創新數位銀行」。
永豐金證券「大戶投APP」分別榮獲《國際商業雜誌》、《世界商業展望》、《Finance Derivative》「臺灣最佳數位金融體驗獎」、「臺灣最佳金融服務創新獎」及「臺灣最具創新性數位交易平台」三項國際大獎。
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