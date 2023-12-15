【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.超級央行周，激情60小時，美改唱鴿歐、英續放鷹。(工商時報)

2.跟進Fed，央行利率連三凍。(工商時報)

3.台股寫六紀錄，蓄勢衝萬八。(工商時報)

4.中芯系突破禁令，引美資技術。(工商時報)

5.王品登三冠王，砸上億辦尾牙。(工商時報)

6.Fed降息有望，台北股匯雙漲。(中國時報)

7.熱錢回補，台股寫七大亮點，總市值增至61.9兆元，電子成交比重返七成。(經濟日報)

8.台積1.4奈米，最快2027量產，檢測商閎康、汎銓成大贏家。(經濟日報)

9.半導體迎有「感」復甦？中系CIS業者醞釀價格反彈。(電子時報)

10.光學業者攻軍用商機，佳凌、邑錡切入無人載具。(電子時報)

大陸頭條：

1.證監會：全力維護資本市場平穩運行。(新浪財經網)

2.北京優化購屋政策，首套首付比例降至3成。(新浪財經網)

3.新增126種藥品，2023版國家健保目錄調整結果公佈。(經濟參考報)

4.習近平在廣西南寧市考察研究。(證券時報網)

5.14家央企落地「共鏈行動」，錨定兩大方向。(證券時報網)

國際頭條：

1.降息題材發威，道指連2日創收盤新高。(路透社)

2.拜登政府將對數十種藥品徵收通膨罰款。(路透社)

3.英特爾執行長基辛格：無意拆離代工業務。(路透社)

4.美國11月零售額躍升，顯示假日季開局良好。(華爾街日報)

5.美國10年期債息跌破4%，8月來首見。(華爾街日報)

6.歐洲和英國央行維持利率不變，世界各地央行暗示戰勝通膨指日可待。(華爾街日報)

(編輯：邱致馨)

#超級央行周 #降息 #台股 #衝萬八 #王品 #中芯系 #美資技術 #台積電 #閎康 #汎銓 #北京 #購屋政策 #歐洲 #英國央行 #維持利率