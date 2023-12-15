【時報記者莊丙農台北報導】日盛台駿(6958)董事會通過取得長鴻國際企業股權，成為策略性投資人，跨足機車分期付款市場，將以機車分期為基礎，積極打造消金平台，開拓其他分期付款商品，持續擴大耕耘台灣租賃市場，為集團增添獲利動能。
日盛台駿統計台灣平均每1.6人即擁有一台機車，市場對機車分期的需求呈現上升趨勢，整體市場規模穩步成長，發展潛力相當大。此外，政府持續推出新一波的電動車購車補助，根據行政院國家永續發展委會2050淨零排放路徑，目標2030年電動機車新售占比要達機車銷售量35％，2040年要達100％，機車產業前景可期。
長鴻國際深耕機車產業逾20年，經營區域以桃竹苗為主，近年已成功跨足中部及南部市場，位居台灣機車分期市占率前列。長鴻國際業務以機車分期為主，亦涉足商品分期業務，公司整體業務蒸蒸日上，今年受惠於解封後消費市場復甦，營收獲利均節節高升，營運表現相當亮麗。
日盛台駿以車輛分期、設備融資租賃、企業長期租車、企業融資及應收帳款受讓為主要核心業務；目前的車輛分期業務以重車、遊覽車、小貨車及小客車為主。日盛台駿表示，因看好消費金融分期市場，本次投資案將使日盛台駿快速切入機車分期市場，產品線更加完整，且能擴大消金客戶基盤，擴大收益規模；而長鴻國際在日盛台駿入股後，有助於擴大資本規模，除加速拓展現有機車分期業務、亦將提供消費者更完善的消費金融服務。
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