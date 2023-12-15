【時報記者莊丙農台北報導】亞洲公司治理協會（ACGA）發布「CG Watch 2023」報告，台灣在亞洲12個國家公司治理排名與新加坡並列第三，僅次於澳洲、日本，與前次2020年排名相較，名次進步一名，是歷年最佳成績。
依據ACGA公布「CG Watch 2023」，台灣修法降低大量持股申報及公告門檻，由10％修正為5％，於2021年設立新的商業法院，專門處理公司和證券法律糾紛，在公司治理上有長足進展。另外，我國主管機關在2013年發佈公司治理藍圖以來，於ACGA發布「CG Watch」評比分數逐年進步，顯示推動成效受到國際推動公司治理機構的高度肯定。
「CG Watch 2023」提到，金管會於2022年發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，強化企業永續發展、營造健全ESG生態體系，肯定藍圖對提升台灣資本市場的國際競爭力具成效。
證交所指出，公司治理生態體系中的主管機關、司法機關、上市公司、機構投資人、公司治理相關機構等，均扮演重要關鍵，證交所未來將持續與生態體系成員合作，依照主管機關發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，持續推動完整的永續發展生態系，進一步落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力。
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