【時報-台北電】周四美國主要指數全面收高，道瓊指數連續第2日改寫歷史收盤高點，費城半導體指數勁揚2.67%，創下歷史新高。在聯準會釋出轉向鴿派的信號後，市場看好明年借貸利率回落。美國10年期指標公債殖利率跌破4%大關。此外，11月零售銷售額意外增長，讓投資人更加有信心2024年將迎來經濟軟著陸。

★四大指數

美股道瓊上漲158.11點或0.43%，收37,248.35點。

NASDAQ上漲27.60點或0.19%，收14,761.56點。

S&P500上漲12.46點或0.26%，收4,719.55點。

費城半導體上漲106.52點或2.67%，收4,097.47點。

★11大類股

能源類股(SPNY)漲2.94% 　 房地產類股(SPLRCREC)漲2.62%

原物料類股(SPLRCM)漲1.68% 　 工業類股(SPLRCI)漲1.23%

非必需消費類股(SPLRCD)漲1.07% 　 金融類股(SPSY)漲0.93%

通訊服務類股(SPLRCL)跌0.04% 　 科技類股(SPLRCT)跌0.34%

醫療類股(SPXHC)跌0.55% 　 公用事業類股(SPLRCU)跌1.28%

必需消費類股(SPLRCS)跌1.49%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌2.25%，收365.93美元。

蘋果(AAPL)上漲0.08%，收198.11美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.95%，收147.42美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.48%，收131.94美元。

輝達(NVDA)上漲0.54%，收483.50美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌0.47%，收333.17美元。

蘋果(AAPL)上漲0.08%，收198.11美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.95%，收147.42美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.48%，收131.94美元。

網飛(NFLX)下跌2.11%，收469.83美元。

3.其它焦點股

恩智浦(NXPI)上漲5.13%，收232.68美元。

特斯拉(TSLA)上漲4.91%，收251.05美元。

德州儀器(TXN)上漲4.31%，收168.78美元。

應用材料(AMAT)上漲3.03%，收161.74美元。

美光(MU)上漲3.01%，收82.19美元。

高通(QCOM)上漲1.95%，收141.50美元。

英特爾(INTC)上漲1.37%，收45.18美元。

輝達(NVDA)上漲0.54%，收483.50美元。

蘋果(AAPL)上漲0.08%，收198.11美元。

超微(AMD)下跌0.14%，收138.00美元。

IBM(IBM)下跌0.43%，收162.91美元。

Meta(Meta)下跌0.47%，收333.17美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.48%，收131.94美元。

思科(CSCO)下跌0.50%，收49.44美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.95%，收147.42美元。

微軟(MSFT)下跌2.25%，收365.93美元。

甲骨文(ORCL)下跌2.60%，收100.31美元。

★台股 ADR

台積電上漲1.81美元或1.78%，收103.45美元，換算台股價格為648.22元。

聯電上漲0.08美元或0.99%，收8.14美元，換算台股價格為51.01元。

日月光上漲0.10美元或1.11%，收9.10美元，換算台股價格為142.55元。

中華電信下跌0.12美元或0.32%，收37.88美元，換算台股價格為118.68元。（編輯：柯婉琇）

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