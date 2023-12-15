【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審議通過諾貝兒(6844)上櫃案。

諾貝兒公司主要從事連鎖藥妝及藥局之經營，董事長為張振興，推薦證券商係台新證券及國票證券，申請時資本額3億5042萬4000元(含私募普通股5000萬元)；諾貝兒公司111年營業收入為42億350萬2000元，稅後淨利為3億6288萬3000元，每股盈餘為12.05元；112年前3季營業收入為27億4225萬9000元，稅後淨利為1億6568萬4000元，每股盈餘為5.02元。

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