【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲184.18點，為17653.11點。
2.台股前一交易日成交金額量增3830.69億元，5日均量為3257.38億元，10日均量為3186.87億元。
3.5日均線17475點，10日均線17420.23點，20日均線17360.69點。
4.5日RSI為83.9，10日RSI為74.58。
5.9日K值為78.17，9日D值為69.94。
6.20日乖離率為1.68。
7.元大投顧：11月至今投資氛圍樂觀，多數股市齊漲，也意味著股市處於高位階，追高的風險相應增加，未來可能需要更多優於預期的經濟數據來支撐行情。
8.凱基投顧：台股改寫今年以來新高，並一度突破2022年4月高點17657點，後市只要守穩周四低點17482點，有望形成一波漲勢，上檔將向萬八點大關挑戰。
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