【時報-台北電】國外消息：
1.美股連6紅，道瓊續創高
美股3大指數全收紅且連續第6個交易日上漲，其中，道瓊再寫歷史新高點。美國公債殖利率大幅下滑，基準10年期的下跌12個基本點，降至3.913%，在4%大關以下。經濟數據方面，計算到12月9日那一周，美國初次申請就業補助人數為20.2萬，較預期22萬少外，也比前值22萬要少。美國11月零售銷售月增0.3%，較預期減少0.1%要來得佳。美股最新收盤價，道瓊漲158.11點或0.43%，收37248.35點。那斯達克漲27.59點或0.19%，收14761.56點。標普500漲12.46點或0.26%，收4719.55點。
2.新債王預言，美10年債息降至％
聯準會（Fed）準備明年降息後，有「新債券天王」之稱的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）預言美國10年期公債殖利率將下跌至3％。匯豐資產管理認為市場忽略衰退風險上升問題，並同樣預期債市將重回多頭走勢。
3.德國預算危機解除，對台積電、英特爾補助不變
德國聯合執政三黨歷經1個月協商後終於解除明年度預算危機，決定縮減支出並增稅來填補預算缺口，所幸不影響對英特爾及台積電提供的建廠補助。
4.波克夏捧5.9億美元，加碼西方石油
西方石油（Occidental Petroleum）本周宣布收購德州頁岩油商CrownRock後，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway），這幾天斥資5.9億美元再敲進西方石油股票。此一做法，被市場解讀為對併購交易投下信任票。
5.特斯拉2車款，IRA補助恐縮水
特斯拉13日宣布，Model 3部分車款將因被《降低通膨法》（IRA）踢出補助名單，自2024年1月1日起生效，外媒分析，此規定將讓中國製電動車電池比預期快淡出美國市場。
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