【時報-台北電】國內消息：
1.金管會主委黃天牧14日指出，台灣近年在永續發展上獲國際肯定，11月馬來西亞OECD公司治理論壇，永續納入評比項目，台灣拿到很高評分，本周亞洲公司治理協會（ACGA）公布亞洲公司治理排名，台灣從十年前第六名晉升至第三，勇奪史上最優成績。
2.模型難以預估的時代。2020年以來，新冠疫情爆發、全球供應鏈瓶頸、俄烏戰爭、服務類消費供不應求等非預期事件接連衝擊全球經濟，中央銀行總裁楊金龍14日坦言，這些特殊事件導致全球大部分央行對通膨預測都「失準」，中央銀行要更「謙虛面對市場」。
3.美國聯準會（Fed）年末送幸福，點陣圖暗示明年至少降息3碼，台北股匯市14日價量齊揚，其中台股大漲184點並寫下六大紀錄：加權指數刷新20個月高、成交量寫本季次高、櫃買指數創23個月高、外資買超創今年第七高、上市櫃市值創近22個月高、暌違近兩年再現12千金，法人看好台股一路旺至總統大選前。
4.降息將帶旺壽險金控。美國聯準會釋出偏鴿論調，點陣圖顯示2024年至少降息3碼，金融股指數14日大漲1.68％，領先大盤的1.05％，再創2022年5月以來的一年半新高。
5.擁有8兆元龐大資金的中華郵政，明年規劃加碼台股的銀彈約200多億元，其中將精選現金殖利率好、產業前景看好的兩類股票，包含AI等科技股、高殖利率股為首要重點。
6.前股王大立光睡獅甦醒，美銀證券將投資評等從「劣於大盤」跳級升評「買進」，將推測合理股價喊上3,008元；國泰投信董事長張錫引用外資對權王台積電財務預期，2025年每股稅後純益（EPS）上看50元，隱含台積電股價在2025年上看千元機會，前股王重返榮耀與權值王股價升級強強聯手，迸出多頭新火花。
7.央行房市管制暫不退場，且會進行「加壓測試」。中央銀行第四季維持房市管制措施，央行總裁楊金龍強調，房價依舊居高不下，「目前還沒考慮（政策）退場」，央行2010年曾推選擇性信用管制，實施至2016年，「恐怕這次也會持續一段時間」，近期將與金管會協商，進行進一步房市修正的壓力測試。
8.疫後報復性出國、購物血拼，持續推升今年國人刷卡金額。據金管會統計，前十月國人已刷出高達3.47兆元大關，接近去年全年，今年篤定創新高，且11月、12月是消費旺季，大型發卡銀行多預估今年將一舉站上4兆元大關。
9.國泰20年美債ETF（基金配息來源可能為收益平準金）（00687B）14日公布今年第五次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易12月18日，最晚在12月15日前持有或買進皆可參與本次的配息。
(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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