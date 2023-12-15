中國輸出入銀行於12月13日舉行卸、新任總經理交接暨宣誓典禮，由財政部政務次長李慶華主持並監交〈誓〉，場面簡單隆重。

李慶華表示，新任總經理謝富華，學識、資歷相當豐厚、完整。民國78年尚在政治大學保險研究所攻讀碩士學位時，即以乙等特考金融保人員身份，分發至當時中央信託局服務，民國80年取得碩士學位後，再以高考一級保險人員及格進入輸銀服務至今。一路自基層單位做起，歷任高雄分行經理、輸出保險部副理及經理、風險管理處處長、總稽核、副經，歷練廣及輸銀各核心單位，對金融管理相當嫻熟，可說是最懂中輸銀的人，是接任輸銀總經理一職的最佳人選。

輸銀理事主席戴燈山表示，我們輸銀有一個傑出專業的團隊，111年各項業務都有兩位數的成長，112年迄今仍持續保持佳績，截至11月底，稅前盈餘較111年同期成長52％，逾放比率為0.08％，感謝理監事的指導與支持以及同仁們的戮力以赴，才能有此佳績。期待總經理上任，能繼續保有業務成長動能，發揮增資效益，同時注意莫忘初衷、政策任務的落實，除了既有之授信，保證與輸保外，亦注意「國家融資保證機制」及「中東歐融資基金方案」的推廣，另亦要善用資訊與數位發展技術，建構效率化的作業與服務平台，體現「強化貿易金融與協助對外貿易」的政策意旨，配合廠商多元的貿易型態與全球布局，而讓國際化的DNA加入輸銀的文化與思維內，並據以落實。

謝富華表示，未來將依循理事主席在112年8月上任時揭示的重大業務發展規劃，在相關主管機關政策、理事會決策及理事主席指示之下，與同仁攜手合作，讓政策、決策及相關規劃能落實執行，不僅要成為國際著名政策性專業銀行，更要成為協助廠商拓展全球市場最堅強的後盾。