筆電、伺服器庫存去化近尾聲，儘管各大企業的資本支出尚未開出，需求回升尚有待觀察，但明年光來自補庫存的買盤及英特爾、超微新平台轉換所帶來的滲透率拉升，即有望貢獻嘉澤（3533）明年營運成長，嘉澤估，明年營收應有機會挑戰雙位數成長。
英特爾、超微新平台轉換，嘉澤成最大受惠者，其中，Intel的 Eagle Stream與AMD的 Genoa平台滲透率將從今年第四季約15％，擴張至2024年的30％以上，另最新一代Birch Stream CPU高階機種針腳數，將較Eagle Stream的4,677個上升至7,529個，其明年滲透率也將達到10％，據此，法人樂看嘉澤明年營收可望浮現雙位數成長，EPS上看62～65元。
拜利多發酵之賜，嘉澤14日股價以1,010元天價收盤，不但成為首家晉級千元股價的連接器廠，也成功躋身台股第十二千金。
除了英特爾、超微新平台轉換利多外，庫存去化告一段落也是嘉澤明年營收成長的重要動能。嘉澤指出，筆電的庫存在今年6月已經去化的差不多，伺服器的庫存尚有一小部分尚有待明年第一季消化，儘管各大企業的資本支出尚未開出，需求回升狀況尚有待觀察，不過，總體來說，光靠補庫存的拉貨力道即有望推升明年營收成長。
嘉澤強調，公司內部並未編列財測，目前唯一可以確認的是，明年營收將力拚雙位數成長。至於明年EPS上看62～65元，毛利率、營益率雙增，純屬法人推測。
至於今年第四季的表現，嘉澤指出，目前看來，筆電有季節性下滑，伺服器供需已經逐步趨穩，兩者互有消長，估12月營運仍然會維持相對穩定，以10月、11月合計營收43.66億元，與第三季的64.64億元，僅相去20.98億元推估，今年第四季營收也會有持穩第三季的表現。
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