升息循環暫告段落，高利率環境有利逐步改善，政府、電信運營商、消費性及企業需求將由原先承壓環境釋放。今年下半年遞延之電信業者標案重迎曙光，網通晶片龍頭瑞昱（2379），多數標案布署及其相關營收遞延至2024年，將驅動營運復甦；尤以中國標案市場明年將優於今年，電信營運商將持續投入網路規格升級以因應邊緣AI之需求，瑞昱指出，WiFi 7之平均銷售價格（ASP）為WiFi 6之兩倍，明年滲透率最樂觀將達5％。
聯準會利率點陣圖暗示，明年最高將降息75個基點，高利率環境緩解訊號出現，各國政府之電信網通標案預計鬆綁並將有所進展。明年美總統選舉，選民將檢視相關政策實施成果，拜登政府推基礎建設法案，打造「數位美國」、力拚寬頻基建。
另一方面，在大陸網通標案仍有遞延開標的狀況，難脫通縮環境，然在美中壁壘分明之下，歐美產品將逐步汰換，留給台廠可乘之機。不過，瑞昱強調，標案開標後，至少需三至五個月才能有規模營收貢獻，若於明年第一季開案，預估整體貢獻時間點將落於明年下半年。
瑞昱除網通晶片外，PC也是重要業務來源。展望2024年，Windows 10將在2025年停止更新，AI PC換機潮湧現，商務機種也將迎來WiFi7規格提升，邊緣AI所衍生出的相關IC應用，瑞昱皆沒有缺席；明年在業務穩健復甦、晶圓代工價格下降情況，將重拾成長動能。
此外，汽車乙太網路更是瑞昱長線成長領域之一，EV電動車聯網需求，提升乙太網路含量，未來以軟體定義汽車、即時線上韌體更新（OTA）將更普遍；尤其汽車更要求聯網之穩定與即時性，有助帶動質與量雙成長。
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