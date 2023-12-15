資服廠商中菲電腦（5403）看好金融業上雲商機，14日宣布導入微軟資安及合規解決方案，導入Microsoft 365，希望提升生產力及團隊協作力，並通過ISO 27001國際資安認證，希望爭取金融業上雲商機。
中菲電腦主要客戶為金融產業及政府部門，主要為金融產業開發相關應用系統，包括銀行客戶的各項信託服務，證券產業如複委託、證券期貨交易帳務、數位線上櫃台等專案。
有鑑於2023年8月，金融產業資料上雲法規大鬆綁，包含銀行業、證期投信業與保險業，可將非核心系統、非敏感性資料放置於公有雲端服務平台，因應金融客戶開始有大量上雲需求，中菲電腦也開始增加自身上雲的相關服務能量。
該公司與台灣微軟攜手導入微軟資安及合規解決方案，將電子郵件及主要作業移轉至Microsoft 365，提升生產力與團隊協作力，同時也通過ISO 27001國際資安認證，能提供其金融客戶高品質、高效能、高安全性及合規的服務。
中菲電腦表示，金管會金融上雲法規鬆綁，金融機構有更多彈性和空間，利用雲端技術提升服務品質、降低成本、增加競爭力。金融客戶上雲也將面臨包括如何確保資料安全、合規要求、維持客戶信任等挑戰和風險。
中菲電腦表示，「金融上雲為產業帶來衝擊，但衝擊就是機會」，金融客戶開始從地端系統移轉到雲端，首先要面對的挑戰為資源規劃、身份確認、網路的設計、安全的防護、及法規與合規等，同時，因應金融客戶將資料儲存在雲端的資安疑慮，以及長期使用地端系統操作而介面轉換不易，中菲電腦需要導入一套國際資安認證與合規的解決方案，而微軟提供的金融相關解決方案便能夠滿足這樣的需求。
中菲電腦1～11月營收為24.88億，年增10.69％。前三季每股稅後純益6.48元，由於第四季為傳統旺季，預期中菲電腦2023年獲利可望突破5億元，營收獲利均可望創新高。
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