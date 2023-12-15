【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.33元兌一美元收市，升值1.96角，成交值為14.19億美元。

2.集中市場14日融資增為2423.26億元，融券增為319994張。

3.集中市場14日總體自營商賣超39.31億元，投信買超42.25億元，外資買超338.22億元。

4.美國聯準會（Fed）14日宣布維持利率不變，且明年可能降息3碼，台灣中央銀行同日舉行第四季年終理監事會議，亦決議政策利率「連三凍」，央行總裁楊金龍維持鷹派偏緊的政策立場，強調明年前兩季通膨率預估仍在2％之上，上半年不考慮降息。

5.外資14日大買超台股338億元，累計今年來買超近1,400億元，看好兩岸關係和緩，法人預估，外資今年可望回補逾2,000億元，臺灣證券交易所董事長林修銘指出，「確有這個氛圍趨動外資回補」。

6.美國聯準會（Fed）明年可能降息3碼，美元指數應聲跌破103價位，14日主要亞幣全面收紅。央行總裁楊金龍14日表示，美國貨幣政策對美元影響，是全球金融循環的重要變數，美國升、降息預期都影響到美元升貶，資金移動就像「極端氣候」難預測，導致金融市場變化大。

7.中央銀行14日再下修今年經濟成長率預估，從9月1.46％下修到1.4％，減少0.06個百分點，但明年預估則從上次3.08％上調至3.12％，增加0.04個百分點。

8.高股息ETF魅力無法擋。臺灣證券交易所統計，元大台灣50（0050）雖然長期穩居定期定額交易王，惟11月減少701戶，元大高股息（0056）則大增8,534戶並衝上213,526戶，不但從國泰永續高股息（00878）手中奪回第二名，也直逼0050的214,648戶，僅差1,122戶，0056蓄勢挑戰0050的龍頭地位。

9.美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策決定按兵不動，市場開始關注何時降息。國泰世華銀行14日表示，降息可以觀察兩指標，包含美國通膨率回落至2.5％～3％，及失業率漸升至4.2％以上，將較有把握釋出降息訊號。

10.中鋼14日開出明年1月月盤及第一季季盤，一如預期開高，月盤熱軋每噸漲500～700元，季盤棒線及鋼板每噸皆漲800元。中鋼表示，全球鋼鐵產業歷經1年半漫長的谷底盤旋調整，下游庫存水位已降至相對低檔，明年第一季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立，因此決定調漲價格。

(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)