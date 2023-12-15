【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)年終獎金出爐，董事長陳正輝宣布全體同仁均可領到1.5個月獎金，加計每月獎金後，門市基層同仁平均能領到3.1個月，店長最高則可領到17.6個月，若加計薪資等同年薪近30個月，年薪破200萬元。
王品14日舉辦集團尾牙，陳正輝表示，今年適逢集團30周年及5年一度的大尾牙，集團在此特別的一年也創下台灣餐飲業新紀錄。餐飲業雖然很辛苦，不過是一個有未來、永遠不會沒落的產業，很開心與員工一同度過30周年，期待能一起走向40年、50年。
陳正輝除對同仁分享營運成果，也宣布不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月獎金，大幅超越住宿餐飲業平均0.59個月的行情。加上每月的獎金，門市基層同仁平均能領到3.1個月。
而王品今年尾牙抽獎豪發逾3千個獎項，摸彩最大獎為30萬元獎金，陳正輝更加碼抽奧地利捷克10日同仁旅遊共10名，摸彩總計達千萬獎金，為集團創立以來最高紀錄。合計王品今年尾牙花費成本估計達近億元。
而王品員工期待的國外旅遊行程也在尾牙揭曉，共有韓國首爾、越南峴港、日本北海道5日遊、奧捷10日遊等行程，搭配同仁補助1.9萬元，韓國首爾5日遊全程免費，並安排米其林推薦餐廳、當紅韓式燒肉等特色餐食，暢遊愛寶樂園及台灣人最愛的明洞商圈。
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