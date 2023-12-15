2024金融業淨零推動工作平台六項目

ESG表現獲肯定，金管會邀兆豐金控加入「永續金融先行者聯盟」。金管會表示，兆豐金在聯盟內的任務，是擔任國內金融業跨部會溝通橋樑，讓金融業能進一步協助新能源發展。

金管會2022年號召五家金控成立永續金融先行者聯盟，14日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山金控擔任第二屆聯盟主席，成員除元大、中信、玉山、第一、國泰五家金控外，並新增兆豐金為第六家新成員。

兆豐金過去在再生能源相關授信上，持續和再生能源、碳排政策相關主管機關，包括經濟部能源局、工業局與環境部（前環保署）等溝通。金管會表示，邀請兆豐金加入，即是希望兆豐金擔任先行者聯盟「跨部門諮詢工作群」召集人，定期與經濟部能源局及工業局等相關單位討論，協助金融業瞭解與支持如氫能、碳循環等，前瞻經濟活動技術產業發展，並蒐集相關投融資的實務困難與建議，期能成為政府機關、產業及同業的溝通橋梁，引導金融業資金至永續經濟活動。

兆豐金總經理蕭玉美指出，過去在評估再生能源相關授信案時，例如部分再生能源業者是國外廠商，認知的擔保標準不同，或當再生能源業者無法提出足夠擔保時，兆豐就會與相關政府單位溝通，和再生業者在如何用其他條款取得共識，如幾年內不可轉讓經營權等。加入永續金融先行者聯盟後，被賦予跨部門諮詢工作的責任，也將持續、深入、擴大扮演金融業與政府部門和產業間的橋樑。

兆豐金ESG表現優異，除已承諾科學基礎減碳目標（SBT）、加入赤道原則（EPs）及碳核算金融聯盟（PCAF）等國際倡議。蕭玉美強調，要做到2050淨零轉型需要更大的承諾與執行力。在這波國際永續浪潮下，金融業扮演關鍵角色，也是全球企業低碳轉型的重要推手，未來兆豐除將持續率領集團子公司推動永續發展，協助企業邁向低碳轉型。