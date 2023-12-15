大陸碳酸鋰期貨主力2401合約13日收盤前5分鐘仍下跌，但最後5分鐘突然暴漲，終場收漲10.94％至每噸人民幣（下同）10.85萬元，多空交戰激烈可見一斑。為此，廣期所13日盤後連發兩份公告，調整碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準，並警示市場風險。
消息一出，大陸碳酸鋰期貨主力2401合約14日收跌7％，跌至每噸10.09萬元。
界面新聞報導，近期廣期所7日就曾通知，自8日結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為10％，投機交易保證金標準調整為12％，並在8日發出市場風險提示公告。然而，市場並未打消對碳酸鋰期貨交割品的擔憂，期貨價格仍在波動。
廣期所13日公告，自13日結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為13％，交易保證金標準調整為14％。其中，碳酸鋰期貨LC2401、LC2402合約交易保證金標準調整為15％。廣期所另一公告指出，近日碳酸鋰市場價格波動大，請各會員單位做好市場風險防範工作，確實加強投資者教育，提醒投資者理性交易，把風險控制在可承受能力範圍內。
不過，已有私募機構在碳酸鋰市場中跌跤。湘楚基金11日向投資者發信表示，碳酸鋰標的7日異常波動，對於新標的的市場預期不足，部分產品造成大幅回撤，該基金向投資者致歉。
新湖期貨表示，近期市場交易的核心邏輯為交割邏輯，廣期所消息面及倉單數據對行情影響大，現階段進入多空博弈關鍵期。
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