國際投資者雖然對投資大陸資產更加謹慎，但仍積極參與大陸項目，尤其是對優質大陸資產仍有大量需求。高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管王亞軍14日在記者會中表示，國際資本未大量流入其他新興市場，仍積極關注大陸。
根據國際金融協會（IIF）最新數據顯示，外資在11月繼續流出大陸市場，其中債市淨流出43億美元，為連續第九個月外流，但股市淨流入6億美元。2023年前11個月，外資累計從大陸股債市場流出金額達到781億美元。
外資流出大陸市場之際，同時流入其他新興市場，反映出外資對兩市場有截然不同的看法。新興市場股債組合11月淨流入434億美元，創2023年1月來新高。
香港經濟通通訊社報導，IIF認為，2024年新興市場貨幣的報酬率將與美國經濟保持高度相關。對於大陸資產而言，大陸與西方關係惡化仍是主要下行風險，由於2024年將延續對去風險、技術禁運的擔憂，仍對資本流動形成壓力。
針對大陸股市，高盛首席中國股票策略師劉勁津及團隊保持謹慎樂觀，並認為大陸經濟情勢改善有望推動企業盈利回升，且因A股估值處於歷史低位，維持對A股的「高配」立場。高盛預計，2024年MSCI中國指數、滬深300指數成份股將分別達到10％、11％的盈利增長，與2023年表現接近（市場預測年增率分別為8％、10％）。
高盛認為，A股市場的策略投資理由十分充分，主因是A股市場對於地緣政治和流動性因素的敏感性較低，股票風險溢價較高，而且與境內政策利多及大陸經濟增長目標的匹配度更佳。
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