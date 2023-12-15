惠譽信評發布《大中華區展望2024》報告，包括中國在內的大中華區成員2024年前景「中立」。其中，中國仍有房地產困境和地方債務風險未能拆除的火藥，2024年經濟成長將放緩，但對台、港、澳則不會造成直接挑戰。
惠譽指出，大中華區2024年面臨的挑戰，包括仍然低迷的外部需求，以及中國大陸房地產行業挑戰等，成為大中華區的整體成長阻力，但惠譽總經分析師預估，大中華區經濟成長將大致穩定，並普遍高於相同評級經濟體的水平。惠譽評等大中華區的財政指標為A級，儘管從2019年以來有所下降，區域內大部分經濟體的政策緩衝仍足夠，有助於妥善管理已然存在的成長風險。
惠譽估測，台、港、澳三地的2023、2024年的經濟成長率變動，將呈現不同方向。香港部分，自Covid大流行迄今，持續小幅反彈，2023年成長率3.2％、2024年將放緩至3.0％。由博彩收入支撐的澳門經濟，2023年呈現大幅反彈，經濟成長率高達76％，預計2024年增長率仍有15％。台灣部分，受惠於全球科技週期剛剛好轉，經濟復甦將呈現逐步加溫，經濟成長率將從2023年的1.0％，在2024年走升至2.8％。
對於中國大陸，惠譽預測2023年經濟成長率將略高於5％，2024年放緩至4.6％。中國大陸經濟2023年表現未如市場預期，大陸的房地產危機仍然是整個經濟的主要風險，亦會擴散影響到消費需求和投資，同時給地方政府融資平台帶來壓力，並增加信託產品的資產風險。大陸可能會更多地區使用財政政策，並明智地部署以限制下行風險。
惠譽認為，前述的財政支持可能會導致2024年財政赤字擴大，並給債務比率帶來進一步上行壓力。而地方政府融資平台的債務，也恐會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。
惠譽在評估亞太區新興市場銀行系統信評健康度時，也警告中國大陸銀行業的前景正在惡化，支持經濟的各種政策措施，會對2024年銀行系統的營運成長和獲利能力構成壓力。
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