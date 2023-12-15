【時報-台北電】美聯準會最新利率點陣圖顯示，2024年降息次數為3碼，鮑爾談話透露出聯準會開始討論降息時間點，相信不需高利率即可緩解物價壓力，整體會議內容顯著偏鴿，帶動美指走強，周四(14日)台指期大幅跳空開高約150點。早盤創高後震盪，而後高檔賣壓湧現震盪走弱，拉回至跳空缺口終點時止跌回穩。
統一期貨指出，電零指周四盤中一度創歷史新高，電設指突破近兩個月高點，半導指亦突破整理區間再創波段新高，整體主流類股表現亮眼，資金同時也輪動到期他族群，呈類股輪漲健康情境。
統一期貨觀察，外資夜盤大幅減碼5,235口空單，日盤加碼2,719口空單，未平倉淨空單降至-8,497口；十大特定法人減碼1,102口空單至-4,768口。外資夜盤大幅回補半數空單，但淨未平倉空單仍高，日盤逢高重新布局空單，外資期貨部位仍偏空看待。十大特法僅小幅回補空單，空單水位依然偏高，偏空看待。
統一期貨總結，在美國利率決議整體偏鴿的加持下，台指期以150點的跳空突破近一個月整理區間，再創波段新高，盤中拉回開盤價時出現買盤，顯示主力防守缺口的決心，若缺口不再被觸碰，台指期有望續強。(編輯：廖小蕎)
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