【時報-台北電】週三受到聯準會如期宣布利率維持不變，並暗示明年至少降息3次，提振市場樂觀情緒，美股齊揚，美元、美債殖利率下挫。週四加權指數開高，在權王台積電強勢領軍下，指數一度強彈逾200點朝17700點叩關，加上金融股穩盤，終場大盤勁揚184.18點，收17653.11點。
永豐期貨表示，台指期週四上漲206點至17663點。價差方面，台指期轉為正價差9.89點，電子期轉為正價差0.39點，金融期正價差縮至2.4點。現貨部分，三大法人買超340.58億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1628口至-1137口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少804口至-9355口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1102口至-4768口。
永豐期貨表示，在Fed放鴿帶動下，台股K線型態呈現價漲量增，一舉突破17600點關卡，加上外資資金持續回籠帶動台幣升值1.96角，行情偏多格局延續，不排除指數有望繼續挑戰年內新高。（編輯：沈培華）
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