【時報-台北電】受到聯準會放鴿激勵，周四(14日)台指開高走高，權值王台積電(2330)上演秒填息，且多檔AI概念股表現強勢，水泥、塑膠和汽車等傳產股，金融類股同步走揚，指數漲幅一路擴大，終場成交量3830.69億元，加權指數上漲184.18點、漲幅1.05%、收在17653.11點。

元富期貨表示，台指昨帶量上攻，站穩所有均線之上，且短中長期均線呈現多頭排列，多方架構明確。VIX指數由13.15下降至12.86、下降了0.29，顯示市場避險情緒持續收斂，有利於後續多頭續攻。(編輯：廖小蕎)

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