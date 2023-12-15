【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231214)

1.外資連續買超五日以上的股票：

和碩(4938) 宏碁(2353) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 達方(8163)

華南金(2880) 永豐金(2890) 遠傳(4904) 大聯大(3702) 榮運(2607)

頎邦(6147) 台肥(1722) 群聯(8299) 南茂(8150) 穩懋(3105)

啟碁(6285) 至上(8112) 智易(3596) 台星科(3265)

2.連續買超四日的股票：

國建(2501) 佳世達(2352) 王道銀行(2897) 彰銀(2801) 中華(2204)

京元電子(2449) 國產(2504) 台燿(6274) 優群(3217) 台康生技(6589)

洋華(3622)

3.連續買超三日的股票：

中信金(2891) 元大金(2885) 宜特(3289) 統振(6170) 神盾(6462)

福邦證(6026) 堤維西(1522) 遠東銀(2845) 統一證(2855) 炎洲(4306)

遠東新(1402) 中纖(1718) 正文(4906) 精材(3374) 鈺齊-KY(9802)

宣德(5457) 宏齊(6168) 玉晶光(3406)

4.連續買超二日的股票：

網家(8044) 工信(5521) 金居(8358) 零壹(3029) 亞昕(5213)

中天(4128) 台中銀(2812) 長華*(8070) 宏捷科(8086) 精英(2331)

凌陽(2401) 亞力(1514) 藍天(2362) 中石化(1314) 華榮(1608)

中鴻(2014) 農林(2913) 日勝生(2547) 力麒(5512) 元晶(6443)

揚智(3041) 智邦(2345) 華邦電(2344) 伍豐(8076) 永豐餘(1907)

矽統(2363) 國統(8936) 佳總(5355) 欣興(3037) 沛波(6248)

一詮(2486) 均豪(5443) 信錦(1582) 松上(6156) 久元(6261)

中環(2323) 廣明(6188) 大立光(3008) 建準(2421) 台半(5425)

順達(3211) 倉和(6538) 旭品(3325) 富采(3714) 智擎(4162)

胡連(6279) 安國(8054)

5.轉賣為買的股票：

正新(2105) 鴻海(2317) 中華電(2412) 台灣大(3045) 富邦金(2881)

國泰金(2882) 台塑化(6505) 南亞(1303) 中鋼(2002) 潤泰新(9945)

台泥(1101) 亞泥(1102) 聯電(2303) 明基材(8215) 台灣高鐵(2633)

正德(2641) 光頡(3624) 中航(2612) 第一銅(2009) 創惟(6104)

合庫金(5880) 開發金(2883) 台新金(2887) 第一金(2892) 新光金(2888)

京城銀(2809) 臺企銀(2834) 三商壽(2867) 康和證(6016) 廣達(2382)

毅嘉(2402) 技嘉(2376) 精華(1565) 裕隆(2201) 三陽工業(2206)

矽力*-KY(6415) 聯強(2347) 智冠(5478) 華新(1605) 台塑(1301)

台化(1326) 美時(1795) 國喬(1312) 南紡(1440) 新興(2605)

裕民(2606) 長榮航(2618) 四維航(5608) 台航(2617) 大成鋼(2027)

世紀鋼(9958) 華城(1519) 遠雄(5522) 宏盛(2534) 中工(2515)

茂迪(6244) 智原(3035) 世界(5347) 榮剛(5009) 榮成(1909)

輔信(2405) 聯合(4129) 臻鼎-KY(4958) GIS-KY(6456) 松瑞藥(4167)

敬鵬(2355) 幃翔(6185) 康舒(6282) 力特(3051) 福華(8085)

旺矽(6223) 光洋科(1785) 國巨(2327) 佳邦(6284) 元山(6275)

朋程(8255) 普誠(6129) 合一(4743) 長科*(6548) 幸福(1108)

撼訊(6150) 藥華藥(6446) 晟銘電(3013) 愛普*(6531)

6.買超前20名：

金融股：

中信金(2891) 富邦金(2881) 開發金(2883) 國泰金(2882) 玉山金(2884)

新光金(2888) 台新金(2887) 兆豐金(2886) 元大金(2885) 臺企銀(2834)

華南金(2880) 合庫金(5880) 永豐金(2890)

電子股：

台積電(2330) 聯電(2303) 廣達(2382) 鴻海(2317) 矽統(2363)

傳產股：

中工(2515) 中鋼(2002)

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