【時報-台北電】2023年12月14日櫃買市場總體自營商賣超36.93億元，投信買超14.42億元，外資賣超11.98億元。(資料來源:櫃買中心)

#櫃買市場 #外資賣超 #自營商 #總體 #自營商賣超