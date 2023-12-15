【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231214)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
中租-KY(5871) 誠美材(4960) 大江(8436) 漢磊(3707) 神基(3005)
大亞(1609) 鈺創(5351) 致伸(4915) 海華(3694) 浩鼎(4174)
太景*-KY(4157) 大學光(3218) 定穎投控(3715)
2.連續賣超四日的股票：
僑威(3078) 高端疫苗(6547)
3.連續賣超三日的股票：
群創(3481) 鈊象(3293) 上詮(3363) 聯詠(3034) 東元(1504)
中興電(1513) 華航(2610) 士電(1503) 明泰(3380) 燿華(2367)
禾昌(6158) 中光電(5371) 兆赫(2485) 雙鴻(3324) 家登(3680)
健喬(4114) 擎邦(6122) 前鼎(4908)
4.連續賣超二日的股票：
亞翔(6139) 漢翔(2634) 大國鋼(8415) 高技(5439) 聯亞(3081)
新鉅科(3630) 神達(3706) 旺宏(2337) 陽明(2609) 勤美(1532)
昆盈(2365) 友訊(2332) 中美晶(5483) 合晶(6182) 欣銓(3264)
中裕(4147) 訊舟(3047) 昇達科(3491) 台通(8011) 光環(3234)
育富(6194) 飛宏(2457) 先進光(3362) 千如(3236) 華容(5328)
萬潤(6187) 系統電(5309) 耿鼎(1524) 虹堡(5258) 精剛(1584)
笙泉(3122)
5.轉買為賣的股票：
華碩(2357) 友達(2409) 新普(6121) 華星光(4979) 永捷(4714)
曜越(3540) 立端(6245) 亞電(4939) 愛地雅(8933) 富強鑫(6603)
所羅門(2359) 仁寶(2324) 金寶(2312) 緯創(3231) 矽格(6257)
同致(3552) 橘子(6180) 網龍(3083) 聯發科(2454) 台驊投控(2636)
晶豪科(3006) 南亞科(2408) 台光電(2383) 合勤控(3704) 環球晶(6488)
譜瑞-KY(4966) 文曄(3036) 華泰(2329) 承啟(2425) 華東(8110)
擎亞(8096) 精成科(6191) 金像電(2368) 宇環(3276) 合正(5381)
富喬(1815) 旭軟(3390) 久威(6114) 華通(2313) 信音(6126)
良維(6290) 台達電(2308) 海韻電(6203) 耀勝(3207) 英濟(3294)
廣運(6125) 新門(5432) 泰谷(3339) 光寶科(2301) 榮創(3437)
九豪(6127) 信昌電(6173) 鴻準(2354) 旺旺保(2816) 廣穎電通(4973)
力積電(6770) 波若威(3163) 星通(3025) 合機(1618) 協易機(4533)
佶優(5452) 品安(8088) 旺玖(6233)
6.賣超前20名：
電子股：
群創(3481) 華泰(2329) 定穎投控(3715) 神達(3706) 神基(3005)
精元(2387) 昆盈(2365) 致伸(4915) 南亞科(2408) 華通(2313)
華東(8110) 華容(5328) 英業達(2356) 金像電(2368) 台通(8011)
光寶科(2301) 仁寶(2324) 先進光(3362)
傳產股：
陽明(2609) 大亞(1609)
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