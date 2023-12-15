12月初生技市場傳來令人振奮的併購消息，美國製藥公司Abbvie宣布以100億美元現金收購ImmunoGen，消息一出ImmunoGen股價單日飆漲逾80％，減肥藥熱銷同樣激勵押到寶的生醫股基金淨值走高，法人表示，類似訊息有機會續推升生醫基金向上。
百達投顧表示，在大型生物科技公司的藥物專利逐漸到期情況下，估併購題材將續成為產業成長驅動力。Abbvie收購ImmunoGen的這筆交易不僅凸顯了大型生物製藥公司在資產負債表方面的優勢，也揭示大型生物科技公司併購已開發藥物至一定階段的中小型公司，有助提升其競爭力。
PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，今年減重藥物成為最火紅的醫療生化產業投資話題，丹麥諾和諾德藥廠的糖尿病藥物Ozempic以及肥胖症療法Wegovy銷售供不應求，預計今年的銷售額增速將在24％至30％間，也吸引越來越多大型藥廠投入。瑞士羅氏大藥廠以27億美元，收購美國肥胖藥物開發商Carmot，及阿斯特捷利康以20億美元購買大陸Eccogene實驗藥物權利，均希望在肥胖藥物占一席之地。
因為醫療生化產業的創新動能，有利於醫療類股持續具有高度競爭力，根據長期統計，醫療產業年化獲利成長率相較於其他產業佳，顯示醫療產業同時具有價值及成長性，此特性亦顯示在過去10年美國的產業分類中，醫療產業平均報酬率為11.1％，表現僅次於科技產業的17.5％。醫療產業後市值得關注。
台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，醫療產業股價今年來落後美股大盤約19％，創造逢低布局空間，基於財報表現平穩，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。觀察美股一年以來每日漲跌幅超過1％的天數超過120天且仍在上升，顯示市況仍不算穩定，後市變數仍多，防禦性佳的生技醫療保健產業仍將是資金最佳避風港。
若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再度轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：