生醫基金今年來績效前10名

12月初生技市場傳來令人振奮的併購消息，美國製藥公司Abbvie宣布以100億美元現金收購ImmunoGen，消息一出ImmunoGen股價單日飆漲逾80％，減肥藥熱銷同樣激勵押到寶的生醫股基金淨值走高，法人表示，類似訊息有機會續推升生醫基金向上。

百達投顧表示，在大型生物科技公司的藥物專利逐漸到期情況下，估併購題材將續成為產業成長驅動力。Abbvie收購ImmunoGen的這筆交易不僅凸顯了大型生物製藥公司在資產負債表方面的優勢，也揭示大型生物科技公司併購已開發藥物至一定階段的中小型公司，有助提升其競爭力。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，今年減重藥物成為最火紅的醫療生化產業投資話題，丹麥諾和諾德藥廠的糖尿病藥物Ozempic以及肥胖症療法Wegovy銷售供不應求，預計今年的銷售額增速將在24％至30％間，也吸引越來越多大型藥廠投入。瑞士羅氏大藥廠以27億美元，收購美國肥胖藥物開發商Carmot，及阿斯特捷利康以20億美元購買大陸Eccogene實驗藥物權利，均希望在肥胖藥物占一席之地。

因為醫療生化產業的創新動能，有利於醫療類股持續具有高度競爭力，根據長期統計，醫療產業年化獲利成長率相較於其他產業佳，顯示醫療產業同時具有價值及成長性，此特性亦顯示在過去10年美國的產業分類中，醫療產業平均報酬率為11.1％，表現僅次於科技產業的17.5％。醫療產業後市值得關注。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，醫療產業股價今年來落後美股大盤約19％，創造逢低布局空間，基於財報表現平穩，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。觀察美股一年以來每日漲跌幅超過1％的天數超過120天且仍在上升，顯示市況仍不算穩定，後市變數仍多，防禦性佳的生技醫療保健產業仍將是資金最佳避風港。

若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再度轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。