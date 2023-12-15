中信投顧看好聚陽、譜瑞-KY上檔空間，給予「買進」投資評等。圖／本報資料照片

台股多頭行情在聯準會（Fed）論調偏鴿，暗示2024年將降息後，14日火力兇猛，終場大漲1.05％，以17,653點刷新波段高點，電子、傳產高價股獲研究機構青睞，後市可期，中信投顧看好聚陽（1477）、譜瑞-KY（4966）上檔空間，給予「買進」投資評等。

市場目前預期聚陽第四季營收約80.34億元，預估年成長率約9.1％；以聚陽10、11月累計營收來看，對比中信投顧預估聚陽第四季合併營收，達成率59.59％，相對較低，主因美系客戶船期挪動遞延出貨所影響，因為暖冬氣候轉冷，春夏款服飾產品有些遞延，聚陽經營管理階層表示在可接受範圍，展望後續出貨量回升，仍可望達到先前展望。

中信投顧指出，聚陽產能分布印尼39％、越南39％、柬埔寨17％、大陸與菲律賓各約3％以下，整體約有9成產能分布在東南亞地區；聚陽過往產能擴張每年設定6％～9％成長，目前訂單量充足，部分訂單已接到2024年第二季，估計2024年設定產能量將有雙位數成長來因應。

除了印尼廠擴產之外，聚陽越南廠區也有開新工廠，預估2024年可投產，另外，聚陽規畫新產區孟加拉已取得土地，進行建廠階段，主要配合客戶調整，預估最快2024年下半年至2025年初貢獻產能。

譜瑞-KY的11月營收12.6億元，月增11.5％、年增16％，符合預期。中信投顧指出，譜瑞-KY經營管理階層認為，庫存已經去化一年，庫存水位第四季將回歸正常，雖美系客戶復甦較緩慢，但第四季已看到美系客戶需求復甦跡象，預計該動能將能延續到2024年。

中信投顧認為，譜瑞-KY庫存已去化完畢，Mac與iPad可望在2024年上半年重啟拉貨。另外，譜瑞-KY的PCIe Gen5 retimer於2023年底完成驗證，2024年第一季開始出貨。