為促進學術界與實務界的緊密交流，深化期貨市場的學術研究並推廣校園期貨教育，臺灣期貨交易所與長庚大學於今年建立合作關係，期交所捐贈「期貨人工智慧實驗室」予長庚大學管理學院，以提供該校師生運用最新電腦技術進行期貨及選擇權的學術研究，於14日舉行揭牌儀式，由期交所總經理周建隆、長庚大校長湯明哲及其他貴賓一起恭賀實驗室落成，雙方更持續致力於校園內推動期貨教育。

湯明哲除了對期交所捐贈實驗室致上感謝，也認為此項捐助提供了高品質的數據，提升教學及研究環境品質，希冀在具備硬體的同時也能具備軟體的實力，進而厚植國內金融市場人才，期許培育之人才能使未來金融市場發展有更進一步提升；也期待和期交所能持續保持良好互動，傳遞衍生性金融商品知識，推動期貨教育且鼓勵學生跨領域投入相關研究，培養具備世界舞台競爭力的新金融人才。

周建隆則說，永續發展是期交所的重要目標，推展教育是其中的一環，除了舉辦全國性大專院校競賽外，還有和國內優質學校建立合作關係，讓學術界和實務界能緊密交流。衍生性商品研究與數理及電腦技術密切相關，期交所榮幸能出一份心力協助長庚大成立實驗室；周建隆強調，該實驗室的設立將造福未來眾多的年輕學子，促使整體期貨市場的發展更為健全。