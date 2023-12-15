為實現臺灣2050年淨零排放目標，金管會於2022年號召五家金控成立永續金融先行者聯盟，14日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山金控擔任第二屆聯盟主席，並宣布、承諾在綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、協助與推廣及國際接軌五大議題採取更積極作為。

啟動儀式由金管會主委黃天牧出席指導，並宣布第二屆成員除了元大、中信、玉山、第一、國泰五家金控外，新增兆豐金控為第六家新成員。

永續金融先行者聯盟為臺灣淨零排放的重要推手，第二屆起除新增聯盟成員外，更加深各承諾事項的推動。在綠色採購面向納入「循環採購」概念，提升資源使用效率；在資訊揭露面，承諾於2025年底前揭露範疇一、二、三減碳目標、策略及具體計畫；在投融資與議合、國際接軌面，鑒於國際越來越關注自然相關財務風險及生物多樣性喪失等議題，將率先與國際接軌，參考「自然相關財務揭露（TNFD）」於2025年底前針對適用赤道原則專案融資對象。聯盟將每季召開會議凝聚共識及檢視目標進度。

聯盟輪值主席玉山金控總經理陳茂欽表示，金管會及金融總會建置「金融業淨零推動工作平臺」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣工作群，第二屆新增跨部門諮詢工作群，由兆豐金控擔任召集人，主要負責蒐集與整合業者意見，協助金融產業邁向淨零。

陳茂欽指出，2024年金融業淨零推動工作平台將以研提永續轉型融資指引、提出須強化議和的潛在名單、蒐集金融業氣候實體資料平台問題與建議、研提培訓永續金融人才機制建議、辦理永續相關研討會、蒐集金融業者意見與政府討論永續金融實務等六項為主要推動項目。

玉山金控擔任淨零推動工作平臺政策與指引組召集人，今年已完成修訂適用於整體金融業之減碳計算相關指引，為金融業在淨零轉型上建立重要基礎工程，未來將持續帶動同業夥伴，期盼成為金融業的淨零標竿，更讓金融業成為其他產業的永續標竿。