【時報-台北電】台股14日加權指數收17653.11點，漲184.18點或1.05%，總成交值3898.79億元。三大法人買超341.17億元，其中外資買超338.22億元，投信、自營商分別買超42.25億元及賣超39.31億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，4檔中價位股、6檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為群創(3481)，賣超1萬2166張，華泰(2329)、陽明(2609)名列二、三名，分別賣超7876張及賣超7150張。第四及第五名為定穎投控(3715)、仁寶(2324)，其他依序為萬海(2615)、緯創(3231)、神達(3706)、精元(2387)及昆盈(2365)。

●三大法人14日賣超前十名：

1.群創(3481)收12.35元，跌0.15元或1.20%，三大法人賣超1萬2166張。

2.華泰(2329)收60.60元，跌1.00元或1.62%，三大法人賣超7876張。

3.陽明(2609)收42.75元，跌0.45元或1.04%，三大法人賣超7150張。

4.定穎投控(3715)收92.50元，跌2.00元或2.12%，三大法人賣超6157張。

5.仁寶(2324)收33.65元，跌0.10元或0.30%，三大法人賣超5991張。

6.萬海(2615)收49.05元，跌1.05元或2.10%，三大法人賣超5203張。

7.緯創(3231)收93.10元，漲0.20元或0.22%，三大法人賣超4697張。

8.神達(3706)收40.70元，跌0.50元或1.21%，三大法人賣超4528張。

9.精元(2387)收59.50元，跌3.30元或5.25%，三大法人賣超4065張。

10.昆盈(2365)收14.65元，跌0.10元或0.68%，三大法人賣超3943張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計賣超3萬566張，其中外資賣超2萬7522張、投信賣超286張、自營商賣超2756張；融資增1646張、融券減322張，券資比0.91%。

2.華泰(2329)三大法人累計賣超1萬3349張，其中外資賣超1萬710張、投信賣超2775張、自營商買超136張；融資增2466張、融券減711張，券資比23.06%。

3.陽明(2609)三大法人累計賣超1萬6223張，其中外資賣超5007張、投信賣超1萬1175張、自營商賣超40張；融資增3398張、融券減224張，券資比8.13%。(編輯：財經內容中心)

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