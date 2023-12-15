【時報-台北電】台股14日加權指數收17653.11點，漲184.18點或1.05%，總成交值3898.79億元。三大法人買超341.17億元，其中外資買超338.22億元，投信、自營商分別買超42.25億元及賣超39.31億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、1檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，榜首為彰銀(2801)，賣超5772張，萬海(2615)、長榮航(2618)名列二、三名，分別賣超5351張及賣超3570張。第四及第五名為緯創(3231)、大聯大(3702)，其他依序為仁寶(2324)、陽明(2609)、永豐餘(1907)、佳世達(2352)及鈺齊-KY(9802)。
●投信14日賣超前十名：
1.彰銀(2801)收18.00元，跌0.05元或0.28%，投信賣超5772張。
2.萬海(2615)收49.05元，跌1.05元或2.10%，投信賣超5351張。
3.長榮航(2618)收31.75元，漲0.10元或0.32%，投信賣超3570張。
4.緯創(3231)收93.10元，漲0.20元或0.22%，投信賣超3447張。
5.大聯大(3702)收82.90元，跌2.10元或2.47%，投信賣超3232張。
6.仁寶(2324)收33.65元，跌0.10元或0.30%，投信賣超3045張。
7.陽明(2609)收42.75元，跌0.45元或1.04%，投信賣超2719張。
8.永豐餘(1907)收34.20元，跌0.80元或2.29%，投信賣超2497張。
9.佳世達(2352)收44.50元，漲0.35元或0.79%，投信賣超1804張。
10.鈺齊-KY(9802)收135.00元，跌2.00元或1.46%，投信賣超1504張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.彰銀(2801)三大法人累計買超4810張，其中外資買超1萬441張、投信賣超5808張、自營商買超176張；融資增194張、融券增51張，券資比1.29%。
2.萬海(2615)三大法人累計賣超1萬2765張，其中外資賣超786張、投信賣超1萬2605張、自營商買超626張；融資增5091張、融券減841張，券資比13.91%。
3.長榮航(2618)三大法人累計賣超2萬5783張，其中外資賣超1萬8540張、投信賣超1060張、自營商賣超6182張；融資減1萬1486張、融券減179張，券資比2.30%。(編輯：財經內容中心)
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